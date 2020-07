Ancora un concorso fortunato per la Sardegna al SuperEnalotto: un 5 da ottomila euro a San Gavino

Ancora un concorso fortunato per la Sardegna al SuperEnalotto. Nell’appuntamento di sabato 11 luglio è stato centrato un “5” da 8.290,66 euro a San Gavino Monreale (SU): la schedina vincente,riferisce Agipronews, è stata convalidata nel bar Senis di via Roma 28. Si tratta di ottomila euro. La caccia al Jackpot riprenderà domani, quando sul piatto verranno messi 13,3 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato una settimana fa, il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti proprio in Sardegna, a Sassari.