Valerio e Simona, la doppia morte e quell’annuncio sul social: “Addio amici tutti”

La tragedia è successa questa mattina a Roma, quando sono stati rinvenuti i corpi di Valerio Savino , 60 anni, che avrebbe ucciso la sua compagna, Simona Lidulli di 51 anni, e poi se stesso. Il fatto inquietante quanto anomalo è che entrambi avevano scritto un scritto di addio sui loro profili social. “Addio amici tutti.” – le parole di Valerio. “La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell’Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta piu’ coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male”. Iniutili tutti i commenti di parenti e amici che hanno cercato di capire e di farlo desistere, increduli di fronte a tali parole. Una sola, struggente parola, invece, per Simona: “Addio”.

Il corpo della donna è stato ritrovato in casa, in zona Roma 70, in via Adolfo Consolini al civico 51 intorno alle ore 11.30, mentre quello dell’uomo nell’auto parcheggiata all’interno di un centro commerciale ‘I Granai’ in via Mario Rigamonti, vicino al Parco di Forte Ardeatino.

A fronte dei messaggi apparsi su Facebook attorno alle 11 di questa mattina, non si esclude l’ipotesi del doppio suicido, e al momento è tutto al vaglio degli inquirenti. I carabinieri stanno ascoltando anche le testimonianze dei vicini e facendo tutti i rilievi del caso per capire la dinamica esatta della tragedia.