Da tempo si susseguono le segnalazioni riguardanti un cane di grossa taglia che proprio non vuole stare confinato nel giardino di casa sua. Ben tenuto, “coccolato e nutrito”, riesce a saltare il cancello della sua abitazione “situata a Elmas”. “Seguendo l’estro delle femmine in calore è diventato un vero e proprio pericolo poiché ha già mostrato aggressività”. Alcuni residenti hanno contattato la Redazione di Casteddu Online al fine di rendere nota la situazione e sperare in un pronto intervento da parte delle autorità di competenza.