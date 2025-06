Sa Battalla di Sanluri 2025: XIV rievocazione storica

Anno del signore del 1409, all’alba di una calda giornata estiva: in campo aperto, nelle campagne di Sanluri, si fronteggiarono l’esercito Aragonese con in testa Martino il Giovane erede della Corona d’Aragona e quello del Giudicato D’Arborea guidato da Guglielmo III di Narbona. In località su bruncu, l’esercito sardo guidato da Guglielmo III attese su una collina l’arrivo di quello aragonese che, giungendo da Cagliari, aveva costeggiato il vicino fiume Mannu. In testa ai Catalano – Aragonesi Martino il giovane. Gli emissari dei due eserciti tentarono di discutere, senza tuttavia giungere ad un accordo. Partirono le prime frecce incendiarie. Una leggera brezza accompagnava l’odore del fumo mentre si sollevava nel terreno arido la polvere dagli zoccoli dei cavalli al galoppo pronti per il primo scontro.Nonostante l’esercito sardo fosse più numeroso, la miglior preparazione militare dei catalano – aragonesi ebbe la meglio, trasformando quel campo di battaglia in “s’occidroxu”, il luogo della mattanza in cui vennero trucidati gli arborensi. Si stima che circa 6000 sardi siano morti nel campo di battaglia. Altri 1500 vennero uccisi e altrettanti vennero fatti schiavi dopo l’assalto, nella tarda sera, al borgo fortificato di Sanluri.

La rievocazione storica della Battaglia di Sanluri del 30 giugno 1409 “Sa Battalla” ha cadenza biennale e quest’anno giunge alla XIV edizione. La prima edizione è datata 1997. La manifestazione vuole ricordare un pezzo di Storia della Sardegna e del Mediterraneo a lungo dimenticata. E per farlo, il Comune e la Pro Loco di Sanluri, organizzano l’evento ogni due anni: cavalieri, armigeri, arcieri e figuranti in perfette riproduzioni medievali di abiti, armi, degli scudi e cotte di maglia di ferro, inscenano i momenti salienti della battaglia proprio nei luoghi dove realmente, quel 30 giugno del 1409, l’esercito Arborense e l’esercito Catalano –Aragonese si scontrarono. Vi aspettiamo!PrologoLa morte improvvisa nel 1407 di Mariano V figlio di Eleonora d’Arborea e di Brancaleone Doria generò un pericoloso vuoto di potere e la crisi nel Giudicato d’Arborea. La guerra fra il Giudicato d’Arborea e il Regnum Sardiniae e Corsicae, facente parte della Corona d’Aragona, originata dall’impossibilità di una convivenza pacifica, fu inevitabile. Martino il Giovane erede della Corona d’Aragona e Re di Sicilia sbarcò a Cagliari il 6 ottobre 1408 per reclamare il Giudicato d’Arborea alla Corona e annettere l’ultimo pezzo di Sardegna ancora indipendente. L’ 8 dicembre sbarcò in Sardegna Guglielmo III di Narbona, nipote di Mariano. La Corona de Logu il successivo 13 gennaio 1409 elesse Gugliemo Giudice d’Aborea, conte di Marmilla e del Goceano, visconte di Bas, ad Oristano. Re Martino di Sicilia con il suo esercito partì da Cagliari il 27 giugno 1409 e, costeggiando il fiume Mannu, raggiunse Sanluri dopo due giorni.

Sabato 28 Giugno

Ore 18.00 / Parco Comunale S’Arei Apertura accampamento medievale Vestizione e investitura dei Cavalieri Ore 18.30 / Chiesa di San Lorenzo Messa in suffragio dei caduti nella Battaglia Ore 19.30 / Corte interna del Castello Convegno “Sa Battalla” Saluti istituzionali Alberto Urpi sindaco di Sanluri Introduce Luca Puddu direttore del Polo Museale di Sanluri Relatori:Professor Giovanni Serreli ricercatore dell’ISEM CNR Sanluri 1409 quale battaglia? Gianni Mereu studioso sanlurese esperto di Sa Battalla Il “colpo di stato secessionista” che segnò la fine dello Stato giudicale di Arborea (ed esposizione e lettura dei documenti in merito)ore 21.30 / Piazza Castello Complesso strumentale a fiati “Ponchielli” Concerto d’apertura “Sa Battalla” Dirige il maestro Paolo Argiolas Presenta Annamaria Vinci.

Domenica 29 Giugno

Ore 10 / Castello Consiglio Comunale solenne Ore 11 / Centro Storico Visita guidata alla scoperta delle targhe sui feudatari di Sanluri, a cura di Gianni Mereu Ore 11.45 / Castello Corteo storico con dame, armigeri, cavalieri e popolani Itinerario: Castello, via Nino Villasanta, via Castello, via A. Riva Villasanta, via Carlo Felice, via Azuni e Parco S’Arei (accampamento medievale) Ore 12.30 / Parco S’Arei Vestizione e investitura dei Cavalieri Ore 17.30 / Fronte Castello Prologo (regia a cura di Marco Spiga) Ore 18.15 / Su Bruncu de sa Battalla Incontro tra Martino Il Giovane e Guglielmo III di Narbona a seguire Scontro campale (voce narrante Eugenio Lobina)a seguire Piazza Castello Assalto al Castello (voce narrante Gianni Mereu) Epilogo (regia a cura di Marco Spiga).

Sabato28 /Domenica 29

Accampamento Medievale Parco S’Arei (via Azuni)21 / Al parco comunale sarà allestito un accampamento medievale per immergersi nell’atmosfera del tempo con riproduzioni d’epoca, scene di vita quotidiana, arti e mestieri del tempo e momenti di preparazione alla battaglia.

Sabato 5 Luglio

Conversazione con il giornalista Aldo Cazzullo“Da Sa Battalla a Dante, la nascita di una patria”