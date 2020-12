Vaccini Covid per la Sardegna, le 2400 dosi? “Solo per il Binaghi, tutte le scorte sono arrivate”

I circa 15mila vaccini destinati, oggi, alla Sardegna? Sono arrivati. La Regione, dopo che l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu aveva verificato che, a Elmas, erano arrivate “2400 dosi”, ha effettuato una ricognizione con tutti gli ospedali scelti come punto di stoccaggio del vaccino della Pfizer. E, ora, i numeri tornano: “Le 2400 dosi erano solo per il Binahgi, sono arrivate tredici scatole con 195 flaconcini, ognuno dei quali contiene sei dosi. Sono tutte arrivate e consegnate, oltre che al Binaghi, al Brotzu, all’Aou di Cagliari e all’Aou di Sassari”, spiegano dalla Regione. Con questo nuovo riconteggio-ricognizione, quindi, il totale previsto al 31 dicembre 2020 in Sardegna è stato rispettato.