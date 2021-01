Ieri la Sardegna era fanalino di coda in Italia, oggi sale al penultimo posto. In base al report dell’Iss sono 3mila 636 le vaccinazioni somministrate in Sardegna, su 19 mila 680 dosi consegnate. La percentuale è al 18, 5 %, e porta l’Isola al penultimo posto, seguita solo dalla Calabria ferma al 15, 7 %.

Ieri giorno dell’Epifania al Santissima Trinità di Cagliari sono state vaccinate 84 persone, 216 al Binaghi e 48 al Marino.