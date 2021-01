Sestu, in fiamme il ristorante Sushi Ego: fatale un cortocircuito in cucina

Tutta colpa di un cortocircuito. L’incendio scoppiato nel ristorante Sushi Ego a Sestu, sulla ex 131, non è doloso. A dirlo sono i carabinieri della compagnia di Quartu, intervenuti insieme ai Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari. Stando alle verifiche svolte, infatti, è emerso che le fiamme sono partite da una presa elettrica, collegata a una friggitrice, dentro la cucina del locale. Il rapido intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero propagarsi a colpire anche altre strutture. In questi minuti sono in corso ulteriori verifiche da parte degli stessi pompieri, ma il dolo sembra essere escluso. Fatale un cortocircuito, quindi: la conta dei danni, comunque ingenti, dev’essere ancora fatta.