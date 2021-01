Vaccinazioni anti Covid, la Sardegna corre: già utilizzata la metà delle dosi ricevute 

9641 dosi di vaccino già utilizzate su un totale di 19680. La Sardegna continua a correre sulle vaccinazioni anti Covid-19, raggiungendo la percentuale del quarantanove per cento. In pratica sono stati vaccinati la metà dei sardi in lista in seguito al primo arrivo delle scorte. Molto felice Sergio Marracini, direttore sanitario di 4 ospedali sardi: “Complimenti a tutti dalla Direzione Generale, siete stati molto bravi. Sono orgoglioso di voi. Abbiamo anche recuperato l’handicap per il ritardo della consegna”.