Un nuovo anno con Horizon

Il nuovo anno è appena cominciato e tutto il team di Horizon è pronto ad affrontare nuove sfide e progetti ambiziosi. Il punto vendita continua a crescere e ad accogliere nuovi reparti e merceologie. Tutto questo grazie all’immenso sostegno dei clienti fidelizzati che giorno dopo giorno continuano a dimostrare il loro gradimento e a fornire suggerimenti per il miglioramento e la crescita dello store. Horizon non può che ringraziare per l’affetto ricevuto nel primo anno di attività.

Il 2021 sarà un anno ricco di novità, di sorprese e di promozioni create ad hoc per i clienti. E sarà anche l’anno del digitale. Horizon punta ad arricchire i social network e il sito web con contenuti originali e accattivanti. L’obiettivo? Offrire a tutti gli utenti una piacevole navigazione e un’esperienza unica ad ogni click.

Horizon si trova a Sestu, Ex S.S. 131 KM. 7.650. Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00.