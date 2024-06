Uta, nonnino con un pollice verde “stupefacente” sorpreso a coltivare 88 piante di marijuana

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I militari della stazione dei carabinieri di Uta, avendo ricevuto informazioni su una possibile coltivazione di marijuana nella zona, hanno avviato le indagini necessarie per verificare la veridicità delle segnalazioni. Le prime informazioni indicavano che la coltivazione fosse situata in una zona impervia, difficilmente accessibile e nascosta alla vista, il che rendeva l’operazione particolarmente complessa. Grazie al meticoloso lavoro di intelligence e alla conoscenza del territorio, i militari sono riusciti a localizzare il sito sospetto e, con l’ausilio del personale dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna, è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha portato all’arresto di un uomo di 77 anni per coltivazione di marijuana. Durante l’operazione, eseguita nell’abitazione dell’arrestato, i militari hanno trovato 88 piante di cannabis di varie dimensioni coltivate nel giardino di pertinenza. Le piante, nascoste in una zona impervia, erano ben curate e disposte in modo tale da rendere difficile la loro individuazione. Le piante sono state immediatamente sottoposte a sequestro e verranno analizzate in laboratorio per determinare il contenuto di principio attivo.

L’arrestato, pensionato e già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato a casa in attesa dell’udienza al tribunale di Cagliari. I carabinieri di Uta continueranno a vigilare attentamente sul territorio, garantendo la sicurezza e la legalità per tutti i cittadini.