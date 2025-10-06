La fiammata aveva investito la donna a casa sua, in via Rubicone. inizialmente le sue condizioni non sembravano così preoccupanti ma, con il passare delle ore, si erano aggravata a tal punto da dover richiedere il trasferimento dal Policlinico al centro grandi ustionati di Sassari.

L’anziana ieri notte ha smesso di combattere, lasciando nel dolore l’intera comunità che aveva sperato per la sua ripresa.

Dopo la tragedia che ha colpito Luigi Atzeni, 72 anni, deceduto poche settimane fa dopo il rogo che aveva avvolto parte della sua abitazione, la città piange un’altra vittima delle conseguenze del fuoco.