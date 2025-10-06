È accaduto una decina di giorni fa al centro commerciale. La donna era in compagnia del figlio “e un gruppo di ragazzini ha accerchiato un bambino, perchè era piccolino, indifeso. Io non ci ho visto più e mi sono intromessa, lui ha pianto, loro mi chiedevano chi fossi, se fossi la mamma”.

Un gesto che merita di essere raccontato poiché la donna ha dimostrato che con poco si può fare veramente tanto: non è rimasta indifferente e ha difeso il piccoletto preso di mira dai bulli.

“Dopo un po’ si sono allontanati. Io avevo una rabbia addosso che mi ha accompagnata tutta la sera”. C’erano anche altre persone che, invece, non sono intervenute e “questo mi fa ancora più rabbia. Che schifo di società è questa, sono veramente amareggiata” esprime la donna.