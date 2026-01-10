Nel corso del pomeriggio di giovedì 8 gennaio, a Usini, i carabinieri della Stazione locale, con il supporto dei colleghi delle Squadre Operative di Supporto del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari, hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Le attività investigative sono state avviate su richiesta di un commerciante che ha denunciato di essere stato poco prima minacciato con una pistola da un uomo che si era presentato presso il suo negozio con il volto travisato da un passamontagna e un cappuccio.

A seguito degli accertamenti immediatamente avviati, i militari dell’Arma hanno appurato che la vittima era stata già intimidita nel mese di dicembre e in quella occasione l’uomo l’aveva minacciata mostrando una pistola celata sotto il giubbino.

I Carabinieri, in virtù della grave minaccia arrecata utilizzando una pistola potenzialmente vera, hanno avviato i necessari accertamenti identificando in poco tempo l’uomo responsabile della pesante intimidazione e procedendo quindi a un’immediata perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento erano presenti una pistola, risultata essere una scacciacani completa di munizioni, un coltello, un passamontagna e varie munizioni di diverso calibro.

Le armi e le munizioni recuperate sono state sottoposte a sequestro.