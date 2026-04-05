Una storia terribile di violenza accaduta ad una giovane mamma ad Alessandria. Il racconto della donna, fatto al Corriere della Sera, lascia attoniti. Si trovava su un autobus insieme al figlio quando, si è scontrata casualmente con due giovanissimi.

“Ho urtato quei due ragazzi per sbaglio, è vero, ma ho chiesto subito scusa”, racconta. “Non è bastato. Non pensavo però potessero prendermi a cinghiate”.

Stando a quanto ricostruito dalla 34enne, a causa di una frenata improvvisa è finita contro i due minorenni. Per tutta risposta, i due ragazzini hanno iniziato a spingere il figlio e quando lei è intervenuta per difenderlo è successo l’impensabile. Hanno prima iniziato a insultarla, “poi uno si è tolto la cintura e ha iniziato a picchiarmi. L’altro invece l’ha tirata fuori dallo zaino”.

Poi l’autobus si è fermato e i due hanno trascinato fuori la donna. Fortunamente sono intervenuti i poliziotti. Stando a quanto riferito dalla 34enne, non è stata aiutata. “Quando entro sull’autobus ora ho paura che qualcuno possa farmi del male, perché non c’è nessuno che ti aiuti”, spiega preoccupata al Corriere.

I ragazzi sono stati individuati dalla polizia e denunciati.