È stato rubato i giorni scorsi, si chiama Cappuccino, e il pony è l’amico a 4 zoccoli di un bimbo che ora soffre perché privato del suo animale. Non si presume che sia stato portato via al fine della macellazione, piuttosto per essere rivenduto o custodito addirittura fuori Sardegna. È un cavallino pezzato, bianco e marron, sinora nessuna traccia di lui.

Il fatto, purtroppo non è isolato, le scorse settimane è stato rubato via un montone da un’oasi situata a Carbonia, punto di riferimento per tanti bambini che ogni giorno fanno visita agli animali custoditi, che vivono in libertà e che sono stati salvati da morte certa da Francesco Giganti. Anche per la pecora, sinora, nessuna traccia, solo il grande dispiacere da parte dei proprietari e dei tanti bambini che si erano affezionati all’animale, sottratto senza scrupoli da mani ignote.