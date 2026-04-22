Vuole vederci chiaro la famiglia di un uomo di 76 anni, morto lo scorso gennaio dopo aver effettuato una tac con contrasto presso l’ospedale“Cardinale Panico” di Tricase, in provincia di Lecce.

Stando a quanto riferito dai familiari e dal figlio della vittima che ha sporto denuncia, il 76enne avrebbe accusato i primi malesseri dopo aver eseguito l’esame, una tac coronarica. La denuncia parla di “ponfi accompagnati da malessere generale e da fastidi alla gola”. Il personale sanitario avrebbe poi somministrato il cortisone e la situazione clinica sembrava essere stabile. Al rientro a casa, però, le condizioni del 76enne sono improvvisamente peggiorate. Il figlio ha allertato il 118 ma per l’uomo era ormai troppo tardi. Secondo i familiari, il referto medico parla di arresto cardiocircolatorio da shock allergico.

“Abbiamo sporto denuncia senza indicare i nomi dei medici; siamo ancora in una fase iniziale delle indagini. Valuteremo cosa intenderà fare la Procura”, ha spiegato il legale della famiglia Luciano De Francesco a Fanpage.

La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per far luce sulla vicenda.