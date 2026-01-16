Un anno e 4 mesi per violenza sessuale su minore. È quanto stabilito oggi, come riportato da Francesco Pinna su L’Unione Sarda, dal Tribunale di Cagliari nei confronti di Igor Sollai, l’autotrasportatore di San Sperate reo di aver ucciso la moglie Francesca Deidda, delitto per il quale sta scontando la pena dell’ergastolo.

Sollai è stato quindi riconosciuto colpevole e fu colto in flagrante dalle forze dell’ordine mentre si trovava in camera con una minorenne. Secondo quanto emerso dalle indagini il 43enne, difeso dall’avvocato Carlo Demurtas, avrebbe convinto la ragazza, figlia di amici e che si trovava a casa sua, a entrare nella sua camera da letto con il pretesto di parlare, per poi abusare di lei con abbracci e baci. La giovane vittima ha confermato il racconto durante un incidente probatorio, assistita dall’avvocato Fabrizio Bellisai.