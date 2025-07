Tragedia questo pomeriggio ad Otranto. Un 35enne della Sierra Leone è morto in auto mentre aspetta che la moglie uscisse da lavoro. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo- che era in compagnia della figlia di 3 anni- aveva posteggiato la vettura al sole. Nell’attesa, è stato colto da infarto. Il malore non si esclude possa essere stato provocato proprio dal caldo estremo di questi giorni in tutta Italia.

La moglie, accortasi del malore, ha subito chiamato i soccorsi ma purtroppo era già troppo tardi. La piccola, con un principio di disidratazione, è stata accompagnata al pronto soccorso.