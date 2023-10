Un’Imperdibile Giornata Formativa a Cagliari con Cambridge University Press &Assessment

Il 13 novembre 2023 Cagliari sarà il palcoscenico per il significativo evento formativo “Una Giornata con Cambridge,” un appuntamento imperdibile per insegnanti e professionisti del settore linguistico. L’evento è organizzato da Cambridge University Press&Assessment in collaborazione con L‘Academy, la scuola di inglese a Cagliari, unico centro esami Cambridge English autorizzato nel Sud Sardegna.

La manifestazione si svolgerà nella raffinata cornice della Sala Castello dell’Hotel Regina Margherita in Viale Regina Margherita 44, Cagliari, con inizio alle 15:30.

Questo prestigioso evento è stato progettato appositamente per dirigenti scolastici e insegnanti desiderosi di ampliare le proprie competenze nell’insegnamento della lingua inglese. Tra i relatori, si annoverano esperti di fama mondiale come Anne Robinson e Sarah Ellis, rinomati nel campo dell’educazione linguistica, e Simon Brown, Area Manager presso Cambridge University Press &Assessment per Calabria, Sardegna, Sicilia e Lazio.

Il programma dell’evento è stato accuratamente strutturato per affrontare tematiche fondamentali legate all’insegnamento della lingua inglese, alla preparazione degli esami, all’organizzazione e alla comunicazione.

Di seguito è presentato il programma dettagliato:

30-16.00 : Registrazione

: Registrazione 00-16.30 : Apertura dell’evento e presentazione dei nuovi materiali didattici a cura di Simon Brown, Cambridge University Press &Assessment.

: Apertura dell’evento e presentazione dei nuovi materiali didattici a cura di Simon Brown, Cambridge University Press &Assessment. 30-16.50 : Dall’Isola al Mondo: Il successo di Cambridge English con l’Anglo American Academy, il centro esami a Cagliari.

: Dall’Isola al Mondo: Il successo di Cambridge English con l’Anglo American Academy, il centro esami a Cagliari. 50-17.20 : “Celebrating, creating, and nurturing success” con Simon Brown e Sarah Ellis, Cambridge University Press & Assessment.

: “Celebrating, creating, and nurturing success” con Simon Brown e Sarah Ellis, Cambridge University Press & Assessment. 20-18.10: “Bringing Language, Skills and Learning to Life” con Anne Robinson, autrice, insegnante, consulente ed autorevole blogger nel campo dell’ELT.

Questa sessione esplorerà come costruire la fiducia degli studenti nell’uso dell’inglese, sviluppare abilità di lettura, scrittura, ascolto e conversazione, oltre a promuovere competenze vitali come la collaborazione e il pensiero creativo. Inoltre, verranno discusse strategie per collegare la lingua inglese al mondo esterno.

10-18.30 : Pausa.

: Pausa. 30-19.20: “Learning English, exampreparation, and the realworld” – Anne Robinson esplorerà come gli studenti possono individuare il collegamento tra le lezioni di inglese, la preparazione agli esami e la loro applicazione nella vita reale. Si discuteranno anche i modi per garantire che gli studenti comprendano lo scopo delle attività in classe e delle attività di preparazione agli esami, oltre a come queste attività possano contribuire allo sviluppo di competenze utili per il futuro.

I posti sono limitati, pertanto è consigliabile prenotare quanto prima per garantirsi un posto.

Questa iniziativa formativa è disponibile sulla piattaformaS.O.F.I.A. con ID 86935.

Link prenotazione:https://share.hsforms.com/15269TlTXSsOZf0SzA48zEQ3iz8b