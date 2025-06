Imparare l’inglese giocando, ridendo e vivendo la magia dell’estate? A luglio è possibile, grazie al Beach Camp interamente in lingua inglese di Helen Doron English, pensato per bambini dai 4 ai 12 anni!

Con oltre 40 anni di esperienza internazionale e un metodo unico e super efficace, Helen Doron English offre ai più piccoli un’occasione speciale per apprendere l’inglese in modo naturale, senza sforzo e con tanto, tantissimo divertimento.

Una full immersion in inglese… in riva al mare!

Il camp si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, presso Golfo 5, spiaggia del Poetto (Cagliari): un ambiente sicuro e stimolante dove i bambini vivranno un’esperienza unica. Ogni attività — giochi in spiaggia, laboratori creativi, sport, musica — è guidata interamente in inglese da insegnanti madrelingua o bilingue, formati secondo il metodo Helen Doron.

In questo contesto coinvolgente e rilassato, l’inglese viene appreso in modo spontaneo e naturale, come una seconda lingua madre.

🎉 PROMO FLASH – ISCRIZIONE GRATUITA!

Solo per pochi giorni, approfitta della promo last minute: 👉 Quota di iscrizione completamente gratuita e sconti progressivi in base al numero di settimane di frequenza!

Affrettati: l’offerta è valida solo fino a esaurimento posti!

Perché scegliere il Beach Camp Helen Doron English?

✅ Full immersion quotidiana nella lingua inglese

✅ Divertimento assicurato con attività pensate per ogni fascia d’età

✅ Metodo esclusivo e collaudato, frutto di oltre 40 anni di ricerca

✅ Ambiente accogliente e professionale

✅ Posti limitati per garantire qualità e attenzione individuale

Le iscrizioni sono aperte… ma i posti stanno finendo!

📲 Contattaci ora via WhatsApp al numero 370 100 2001

📧 O scrivici una email a: [email protected]

Regala a tuo figlio un’estate indimenticabile… e approfitta della promo last minute prima che finisca.