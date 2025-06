Sestu, erbacce alte e secche a ridosso delle case e degli esercizi commerciali: “Il pericolo è che scoppi un incendio”. La segnalazione giunge da un residente che mette in evidenza il potenziale pericolo a Cortexandra, precisamente in via 11 settembre 2001. Immagini eloquenti quelle che giungono dal territorio che costeggia palazzi e grossi negozi frequentati ogni giorno da centinaia di persone. Un ampio terreno giallo, l’erba secca ha preso il sopravvento e, con l’aggiunta di una miriade di rifiuti in vista, i fusti possono rappresentare un rischio concreto dal punto di vista igienico sanitario e quello inerente alla sicurezza. L’estate è iniziata, le alte temperature non danno tregua nemmeno al calar del sole e il pericolo è quello che le fiamme possano divampare mettendo a serio rischio l’incolumità dei cittadini. L’appello lanciato è quello che, chi di dovere, intervenga per ripulire l’area dalle sterpaglie e, magari, anche dai rifiuti abbandonati dagli incivili.