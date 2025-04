Condannato per tre violenze sessuali eppure libero di andare in giro a scegliere altre vittime, l’ultima una bambina di 11 anni stuprata a Mestre nel portone di casa dopo un pedinamento dalla fermata dell’autobus. Un delitto messo a punto per giorni e non dovuto a un raptus, che aggrava ulteriormente la posizione del sardo 45enne Massimiliano Mulas, difeso dall’avvocato cagliaritano Ignazio Ballai. Intanto, scoppia la polemica sul fatto che l’uomo, ben noto e recidivo fosse libero. “La questione è complessa”, dice l’avvocato che lo assiste da quando Mulas scontava una condanna per violenza sessuale nel carcere di Lanusei “sto valutando gli atti e non escludo di chiedere al pm che il mio assistito venga sottoposto a interrogatorio”, ma anche a una perizia psichiatrica.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha espresso la sua indignazione per il fatto che un individuo con un simile passato criminale possa essere stato rilasciato e abbia potuto commettere un altro crimine così grave. Anche il ministro Matteo Salvini è intervenuto invocando la “castrazione chimica” per pedofili e stupratori, in vigore in diversi paesi europei. Mulas ha una lunga storia di reati sessuali e violenze, con vittime che includono donne e minorenni. È stato condannato a otto anni e tre mesi per un doppio tentato stupro nel 2006 e ha anche subito processi per circonvenzione di incapace e falso. Il caso ha sollevato questioni sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di misure più severe per prevenire crimini del genere. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha espresso il suo “raccapriccio, impotenza e dolore” per il crimine e ha espresso la sua solidarietà alla vittima e alla sua famiglia.