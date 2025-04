Immagini riprese da un sistema di videosorveglianza che raccontano la triste fine di un gatto nero, aggredito da numerosi cani che lo hanno trascinato da una parte all’altra e interrotti solo dall’arrivo di un mezzo che ha messo in fuga il branco. Un video ben chiaro che, ovviamente, non verrà pubblicato per non urtare la sensibilità dei lettori di Casteddu Online ma che racconta l’ennesimo episodio accaduto tra le strade che portano al mare. Da anni i residenti segnalano la situazione alle istituzioni di competenza che hanno più volte cercato di metter fine alla mattanza dei felini anche con trappole per catturare i randagi. Ma la situazione si ripresenta e genera paura tra i cittadini che temono anche per la loro sicurezza. Cani di taglia media, singolarmente non destano particolare preoccupazione ma questa scena ben dimostra che in branco, invece, sono estremamente aggressivi. Un intervento urgente, insomma, è la richiesta che giunge da chi abita a Torre delle Stelle per frenare i branchi di cani che si aggirano nella località turistica.