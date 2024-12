Tragedia nella notte a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. Una Mercedes con a bordo 5 ragazzi è uscita fuori strada finendo in una scarpata contro degli ulivi e ha preso fuoco. Tre di loro sono riusciti ad uscire, mentre per Maria Sonetto, 17 anni, e Anna Pileggi di 18 non c’è stato nulla da fare. Le due giovanissime sono rimaste incastrate fra le lamiere. Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato dall’asfalto bagnato. Due comunità sotto choc quelle di San Pietro e di Curinga, che il giorno della vigilia di Natale si trovano ad affrontare due lutti terribili.

Dolore espresso anche dal Sindaco sindaco di Curinga, Elia Pallaria: “Nei giorni in cui intenso è il senso della festa, il calore della famiglia, la gioia dello stare assieme, due famiglie e due comunità sono sconvolte e si trovano davanti ad un evento tragico ed inaccettabile. Ci stringiamo, in silenzio, attorno ai familiari delle due giovani vittime, nessuna parola può infatti lenire un simile, tragico dolore”.