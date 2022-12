“Un’anziana di 84 anni lasciata senza pensione alle Poste di Monserrato, una storia vergognosa”

Un parente racconta la triste odissea della suocera all’ufficio postale: niente pensione per mancanza di liquidità. “La signora ha un ISEE di poco più di 8000 euro. Come pensate che possa vivere la signora che non ha i soldi per comprare il cibo e poter pagare le bollette, sempre più pesanti?”