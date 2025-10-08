Unanimità in Consiglio Comunale sulla valorizzazione della Laguna di Santa Gilla: un passo decisivo per il futuro del territorio. “È con grande soddisfazione che accogliamo il voto unanime espresso dal Consiglio Comunale sul percorso di valorizzazione della Laguna di Santa Gilla- spiega il consigliere di Alleanza Sardegna Roberto Mura- promosso e portato avanti dalla Città Metropolitana. Questo risultato rappresenta un segnale importante di unità e di visione condivisa: un riconoscimento concreto del lavoro svolto in questi anni per definire una governance chiara e coordinata sull’intero compendio lagunare, individuando al contempo risorse, strumenti e prospettive di sviluppo sostenibile. La Laguna di Santa Gilla è un patrimonio ambientale e produttivo di straordinario valore. Il percorso avviato ha già permesso di porre basi solide per una gestione integrata e partecipata, capace di conciliare tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e rilancio delle attività economiche connesse alla laguna. Ora, è necessario dare nuovo impulso a un passo altrettanto fondamentale: giungere alla stipula del “Contratto di Laguna”, strumento che renderà pienamente operativo questo processo di collaborazione e pianificazione condivisa. L’obiettivo è chiaro: fare in modo che comuni, imprese e cittadini del territorio diventino protagonisti di una nuova stagione di sviluppo, in cui la laguna torni ad essere non solo un luogo da preservare, ma anche un motore di crescita sostenibile e identitaria per tutta l’area metropolitana. È un momento favorevole per risorse e disponibilità delle istituzioni: occorre accelerare”, conclude Roberto Mura.