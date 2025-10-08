Aprire ad un vicino che chiede del latte si è trasformato in un incubo per una studentessa 19enne a Pavia. La giovane ha aperto ad un ragazzo di 29 anni che con la scusa del latte l’ha violentata. La giovane, sola in casa, conosceva di vista il suo aggressore e non poteva di certo immaginare le sue reali intenzioni. Appena entrato in casa, il 29enne l’ha aggredita e abusato di lei. Ad allertare la polizia e i soccorsi una vicina che ha sentito le urla della ragazza. La 19enne ed stata traportata all’ospedale in stato di choc ed è stata dimessa dopo qualche ora. L’aggressore è stato arrestato dalla polizia e si trova nel carcere di Torre Gallo.