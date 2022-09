Un’altra tragedia del mare in Sardegna: muore un turista di 78 anni

Tragedia nella spiaggia di Lu Impostu a San Teodoro, nella costa nord orientale della Sardegna, dove un turista di 78 anni è morto poco dopo essere entrato in acqua. Alcune persone presenti in spiaggia lo hanno visto in difficoltà, probabilmente per un malore, e dopo averlo riportato a riva hanno allertato il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza con i medici a bordo e poco più tardi anche l’elisoccorso, ma nonostante i tanti tentativi di rianimarlo l’anziano è morto fra le loro braccia.