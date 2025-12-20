Una nuova squadra di grifoni in arrivo nei cieli della Sardegna: si tratta del quarto e ultimo contingente di individui ai quali è stata affidata la missione di ripopolare il Sud e il Centro Sardegna, in zone dalle quali la specie manca da decenni. Identificazione effettuata. Inanellamento eseguito. Visite mediche superate: ecco i 15 grifoni arrivati dalla Spagna sulla nave che collega Barcellona a Porto Torres, stanno bene.
Ieri il team di LIFE Safe for Vultures e degli enti preposti al controllo del loro ingresso nell’isola li hanno accolti nel centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, a Sassari.
“Dopo gli accertamenti del caso sono stati ricoverati nelle voliere del centro, dove trascorreranno le vacanze di Natale.
A metà gennaio saranno trasferiti nella voliera di ambientamento di Villasalto, dove nel corso del 2026 saranno liberati” spiega il team.
Sono 10 maschi e 5 femmine che si uniranno agli altri esemplari liberati nel corso di questi ultimo anni.
Un progetto importante nato e realizzato grazie alla sinergia di forze messe in atto dalle istituzioni di competenza. Grazie alla rete di sorveglianza, cioè le telecamere della voliera e della stazione di alimentazione di Villasalto e 161 persone distribuite in 35 diverse postazioni, è stato possibile calcolare una popolazione tra i 516 e i 566 individui, in crescita del 21,03% rispetto al 2024.
“Dall’indagine emerge anche la diversa distribuzione dei grifoni nell’isola. Nel 2024 il 90% si trovava nel Bosano, ora in quell’area abitano il 60% dei grifoni, mentre il 24% è nel Meilogu e, soprattutto, il 5% si è stabilmente insediato nel Sarrabus Gerrei: è una delle aree su cui i partner hanno concentrato il proprio impegno, per favorire il ritorno del grifone nei luoghi in cui si era estinto da decenni”.
