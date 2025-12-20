Una nuova squadra di grifoni in arrivo nei cieli della Sardegna: si tratta del quarto e ultimo contingente di individui ai quali è stata affidata la missione di ripopolare il Sud e il Centro Sardegna, in zone dalle quali la specie manca da decenni. Identificazione effettuata. Inanellamento eseguito. Visite mediche superate: ecco i 15 grifoni arrivati dalla Spagna sulla nave che collega Barcellona a Porto Torres, stanno bene.

Ieri il team di LIFE Safe for Vultures e degli enti preposti al controllo del loro ingresso nell’isola li hanno accolti nel centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, a Sassari.

“Dopo gli accertamenti del caso sono stati ricoverati nelle voliere del centro, dove trascorreranno le vacanze di Natale.

A metà gennaio saranno trasferiti nella voliera di ambientamento di Villasalto, dove nel corso del 2026 saranno liberati” spiega il team.

Sono 10 maschi e 5 femmine che si uniranno agli altri esemplari liberati nel corso di questi ultimo anni.