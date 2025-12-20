Cagliari, il parco della Musica a misura di bambino: accolta la richiesta di una piccola cittadina che, mesi fa, aveva scritto al sindaco Zedda per chiedere di installare scivoli e altalene

Oggi l’inaugurazione.

Una nuova area giochi al parco della Musica, nel quartiere Fonsarda: lo spazio sarà aperto alle ore 16.30, con una piccola inaugurazione pubblica a cui parteciperanno l’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico Luisa Giua Marassi, che insieme al servizio comunale competente ha predisposto i lavori, e l’assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza Giulia Andreozzi.

Il nuovo spazio giochi ha avuto impulso dalla lettera che Marta B., una piccola cittadina che frequenta l’istituto comprensivo “Ugo Foscolo–Via Stoccolma”, aveva indirizzato nei mesi scorsi al sindaco Massimo Zedda, in cui esprimeva il desiderio di rendere il parco più adatto alle esigenze dei bambini e delle bambine che lo vivono ogni giorno.