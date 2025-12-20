Le origini,l’innovazione tecnologica,l’evoluzione e le vicende sportive di Casa “Lancia” illustrate nel corso del Convegno alla Facolta’di Ingegneria e Architettura.

L’Evento e’stato organizzato dal Circolo Sardo Auto Moto d’Epoca S.C.Q. in collaborazione con la Commissione Nazionale Cultura dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano)ed il patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna,Comune di Cagliari, Automotoclub Storico Italiano Lancia Club Italia e Ordine Periti Industriali di Cagliari .

Dopo i saluti istituzionali da parte del Presidente della Facolta’d’Ingegneria e Architettura, Prof.Daniele Cocco,moderatore del Convegno,del Presidente del Circolo Sardo Auto Moto d’Epoca S.C.Q. di Cagliari,Augusto Frau e del Presidente del Lancia Club Italia Federico Donati sono stati aperti i lavori con il prestigioso intervento dell’Ing. Lorenzo Morello,Vice Presidente della Commissione Nazionale Cultura dell’ASI che ha ampiamente illustrato l’evoluzione degli aspetti tecnologico-costruttivi con la sua relazione dal titolo “I contributi della Lancia allo sviluppo dell’automobile”.

E’stata poi la volta del componente Commissione Cultura ASI e grande esperto di autoveicoli storici,Angelo Melis che ha tenuto la sua relazione dal titolo “La storia del modello Lancia Augusta, prodotta dal 1933 al 1936”,analizzando esaustivamente la genesi della vettura leggera degli anni’30.

A seguire e’intervenuto l’appassionato restauratore ,Enrico Boccato con la sua presentazione “Il restauro in casa della Lancia Augusta”,che ha illustrato dettagliatamente ai presenti le fasi di restauro di una Lancia Augusta.

Ha chiuso i lavori l’ing.Paolo Pezzuoli,studioso di auto e di veicoli industriali storici con la sua interessantissima relazione dal titolo “Lancia da Competizione” che ha ripercorso dalle origini la gloriosa storia delle autovetture Lancia che hanno partecipato nel corso degli anni ai vari tipi di competizioni sportive.

Successivamente si e’tenuto un vivace dibattito aperto, tra il pubblico ed i relatori.

Un evento di altissimo profilo che e’stato graditissimo dagli appassionati e non solo, intervenuti all’evento.