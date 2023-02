Una domenica di Carnevale all’insegna dei suoni e dei sapori del Parteolla: Suonidivini è già un successo

L’Appuntamento di Soleminis con il Festival Suonidivini, un evento promosso dall’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano (Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis), con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della RAS – Assessorato alla P.I. BB. CC., con il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo ha contribuito ad animare la domenica di carnevale del Comune di Soleminis.

“Siamo felici per la buona riuscita di questo evento – racconta Fedele La Delfa, Sindaco del Comune di Soleminis – è proprio grazie a eventi simili che è possibile promuovere al meglio il nostro territorio, i nostri artisti, i nostri sapori e i nostri prodotti di qualità”.

Dalle prime ore della mattina, il centro storico e le case tipiche del comune di Soleminis, sono state il palcoscenico di uno spettacolo partecipato ed emozionante. Per tutta la giornata, i punti ristoro dislocati in alcuni degli immobili più affascinanti e meglio conservati del centro storico di Soleminis come la Casa Lecis, la Casa Corda, l’edificio del Montegranatico hanno aiutato a far conoscere i prodotti enogastronomici più importanti del territorio ad una folla di turisti che tra uno street food e l’altro ha potuto ammirare la mostra d’ auto e moto d’epoca a cura dell’Associazione Monserrato Auto Modo d’Epoca; la Mostra del coltello sardo a cura dei maestri della Corporazione Sarda Coltellinai di Nuoro e l’Esposizione d’abiti da sposa realizzati negli anni ’50 e ’90 dalla maestra Lina Zucca Lecis.

Ottima la riuscita delle degustazioni di vini delle Tenute Pili e dell’Azienda Vitivinicola Giuseppe Lecis che hanno visto la partecipazione della Fondazione Italiana Sommelier. Particolarmente apprezzati i vini delle due etichette locali, hanno contribuito a far conoscere l’importanza e la qualità della tradizione enologica soleminese.

A sentire le “recensioni” dei tanti partecipanti il cibo è stato sicuramente il grande protagonista di una manifestazione che ha visto nella musica e nei suonidivini il perfetto contorno. Dalla mattina lungo le vie cittadine il Coro Polifonico “Is Concias” di Quartucciu, il Duo Sunset e la musica tradizionale dei suonatori Matteo Piras, Marco Bande e Manuel Massa hanno allietato i visitatori e li hanno guidati nelle varie soste food, come la degustazione di prodotti tipici del territorio curata dall’Associazione Turistica Pro Loco Soleminis, in collaborazione con il Gruppo Scout A.G.E.S. Dolianova, la dimostrazione con offerta di degustazione del pane tipico locale a cura dell’Associazione Is Massaius de Santu Sidoru, le buonissime zeppole calde offerte ai visitatori dalle Pro Loco di Uta e Soleminis.

Ciliegina sulla torta, il museo mobile dedicato alla memoria e all’arte di Andrea Parodi.

“Come Amministrazione Comunale – ha dichiarato il Sindaco La Delfa – non possiamo che esprimere un unico grande ringraziamento a tutti i partner istituzionali e privati che hanno creduto nel potenziale di questa manifestazione, che rappresenta nel contempo un’occasione di promozione del territorio e un banco di prova affinché l’Amministrazione Comunale, nei mesi avvenire, possa valutare quale format adottare per individuare un protocollo stabile e codificato da riproporre con cadenza annuale”.