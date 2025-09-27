Un operaio 44enne, già noto alle Forze di Polizia, è stato denunciato questa mattina dai carabinieri di San Gavino Monreale perchè ritenuto responsabile di attività di gestione non autorizzata di rifiuti.

L’uomo, infatti, presso un terreno di sua proprietà, in agro di San Gavino Monreale, deteneva abusivamente 14 auto fuori uso, prive di parti meccaniche e di carrozzeria, circa 60 lamierati e componenti, oltre a diversi rifiuti pericolosi e non, tra cui parti contenenti amianto, filtri olio e batterie al piombo esauste.

Particolare rilievo assume l’intervento del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Cagliari, reparto specializzato dell’Arma, che procederà nei prossimi giorni a svolgere accurate verifiche tecniche per accertare l’eventuale contaminazione del suolo, oltre che a valutare l’impatto ambientale derivante dall’abbandono incontrollato di materiali nocivi. Tali attività consentiranno di stabilire il livello di inquinamento dell’area e l’eventuale necessità di ulteriori provvedimenti di bonifica e ripristino.