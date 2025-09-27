E’ arrivata la nave per la posa dei cavi del Tyrrhenian Link, la Nexsan Aurora. Il gigante del mare norvegese è giunto questa mattina e non è passato inosservato a chi segue gli sviluppi del maxi progetto che mira a trasferire in Italia l’energia prodotta in Sardegna attraverso un cavo sottomarino.

La nave avrà il compito di interrare il cavo: la posa è già iniziata da qualche settimana e sino a marzo vige una regolamentazione molto rigida riguardante le attività da svolgere nel tratto di mare interessato dai lavori. Divieti in vigore dal 16 settembre e che hanno alimentato ulteriormente polemiche sul progetto messo in piedi da Terna.