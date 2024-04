Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una cartolina da Cagliari, via Roma: “Turisti, benvenuti tra cantiere e rifiuti selvaggi”. La denuncia dell’ecologista Valerio Piga: “Ogni giorno, in via Roma, l’ormai ex salotto buono di Cagliari, è visibile da passanti e turisti questo SCONCIO.

Ma possibile che in questi anni, soprattutto con l’apertura del cantiere, all’amministrazione comunale governata dalla destra, non le sia venuto in mente di posizionare dei cassonetti in emergenza, per evitare questo schifo che staziona ogni giorno nella via centrale di Cagliari? Solamente vergognoso”, conclude Valerio Piga.