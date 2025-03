Un volo diretto fra Cagliari e la Cina. Per turismo ma anche per affari, visto che il Paese del Sol Levante è ormai una potenza economica mondiale di riferimento. Un volo diretto per incrementare i flussi turistici e favorire gli spostamenti degli imprenditori e far così crescere l’economia di Cagliari e più in generale della Sardegna. Lo anticipa il sindaco Massimo Zedda a Casteddu Online, al rientro dal suo viaggio in Cina. “Sì, ci stiamo lavorando, ci sono già contatti con i vertici aeroportuali ed è un’ipotesi molto concreta”, conferma Zedda. Che per quel viaggio in Cina è finito nella bufera. “Un viaggio necessario per aprire la strada a quello che accadrà”, spiega.

“I cinesi non si muovono se prima non c’è un’investitura istituzionale, è nella loro tradizione, e anche se in questo caso non ci sono iniziative dirette con il comune, il via libera del sindaco era indispensabile per aprire la strada all’avvio dei rapporti con aeroporto, università, imprese, mondo dello sport”.

Sulle polemiche per i costi del viaggio, con il consigliere Farris che ha chiesto l’accesso agli atti, Zedda precisa che ai cagliaritani è costato non più di mille euro. “Eravamo ospiti dei cinesi, l’unica spesa sono stati i biglietti aerei per un totale di un migliaio di euro”.