Un maestrale da incubo schiaffeggia la Sardegna e crea purtroppo le condizioni ideali per il divampare di incendi in tutta l’isola, ma in particolare nella zona meridionale. Il vento ha iniziato a soffiare già dalla nottata, ma si è intensificato nel corso della mattinata: a Cagliari, una delle città più colpite, l’allerta per il rischio incendi è passata da media a alta, visto proprio il mix pericolosissimo di caldo e maestrale.

In massima allerta anche i vigili del fuoco, non solo per interventi legati ai roghi: si attendono infatti chiamate legate a interventi in città resi necessari proprio dai danni creati dal forte vento. Il maestrale non darà tregua almeno fino a giovedì, poi l’anticiclone dovrebbe tornare e stabilizzare la situazione meteo. Per ora non si registrano particolari disagi legati ai trasporti.