Ignazio Sessini morto in un incidente alla Villaservice, protesta in tribunale: “Basta morti sul lavoro”

“Basta con i morti sul e di lavoro “. Sit in dell’Usb davanti al tribunale nel giorno dell’inizio dell’udienza per la morte di Ignazio Sessini. L’operaio che prestava lavoro presso la Villaservice di Villacidro morì stritolato da un tritarifiuti durante l’orario notturno. In questo caso, secondo la Procura della Repubblica di Cagliari si tratterebbe di “omicidio colposo aggravato” poiché Ignazio “era al lavoro senza dispositivi di sicurezza adeguati”. Gli indagati sono sei.

“Chiediamo che venga introdotto nel codice penale il reato di omicidio colposo sul lavoro “, si legge nel manifesto diffuso in piazza Repubblica, “noi come USB abbiamo chiesto di costituirci parte civile perché vogliamo capire il motivo per il quale Ignazio sia stato stritolato da un tritarifiuti e continuare la nostra lotta e l’impegno affinché non si abbiano a ripetere queste morti sui posti di lavoratori. Vogliamo capire se si sia trattato di “un tragico incidente” non piuttosto di una morte che si sarebbe potuta evitare se la ditta per la quale prestava servizio avesse adottato tutte le misure di sicurezza atte ad impedire questo “tragico incidente” si compisse. Ignazio Sessini. L’ennesimo operaio morto sul lavoro come è omicidio sul lavoro sul lavoro dell’operaio agricolo indiano Satnam Singh, un evento brutale nella sua dinamica fatto comportamenti orribili, crudeli ed inumani, che dovrebbero essere impensabili per chiunque qualcosa che dovrebbe essere punito per quello che è un omicidio sul lavoro.

Troviamo vergognoso che ogni anno si debbano contare circa mille morti sul posto di lavoro senza che ci siano controlli atti ad impedirle, senza che ci sia una adeguata legge che punisca questi omicidi perpetrati in nome del dio profitto.

Basta con morti sul lavoro e di lavoro. Serve una legge apposita a prevenire e reprimere questo – reato.

Ignazio Sessini non potrà essere presente. Noi siamo qui per ricordarlo e ricordare tutti gli altri morti sul lavoro, per chiedere più sicurezza nei posti lavoro, per chiedere una legge che contempli il reato di omicidio di lavoro”.