Grande perdita per il mondo dello sport cagliaritano e sardo.

Si è spento nelle scorse ore Paolo Sabatini, punto di riferimento del beach tennis. Sabatini è stato presidente e vicepresidente del Beach Time Toro’s School, avvicinando tanti giovani allo sport.

Una perdita dolorosa e improvvisa per una grande sportivo e persona, generoso nel trasmettere il suo amore per ciò che praticava da sempre con passione.

L’ultimo saluto a Paolo si terrà il prossimo 9 dicembre alle ore 15 nella cappella del cimitero di San Michele a Cagliari.