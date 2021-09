Un kg di cocaina e 45mila euro nascosti in auto: consigliere comunale di Anela arrestato a Serdiana

Arrestato consigliere comunale di Anela. La Polizia di Stato gli trovato in auto 1 kg di cocaina oltre a 45.000 € in contanti.

Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia della Polizia di Stato in servizio lungo la SS 387, nei pressi del bivio di Serdiana, ha tratto in arresto un 40enne, Consigliere comunale del Comune di Anela (SS) per la lista civica “Unidos pro Anela”, trovato in possesso di 1 kg di cocaina purissima e di 45.480 € in banconote di vario taglio.

L’uomo è stato fermato ad un posto di controllo da una pattuglia della Questura, alla quale ha dato ausilio anche una pattuglia della Squadra Mobile, dopo che con la sua auto aveva appena terminato un sorpasso azzardato di un trattore.

I poliziotti, notato l’eccessivo nervosismo dell’uomo hanno deciso di perquisire la sua Alfa Romeo 159. Sotto il cruscotto, lato passeggero, sono stati rinvenuti tre involucri, uno contenente un panetto di cocaina e gli altri il denaro. Il 40enne è stato condotto nel carcere di Uta.