Quartu, nuova vita per l’infopoint del Margine Rosso: “Sarà uno spazio d’incontro per i cittadini”

Una nuova vita per l’infopoint del Margine Rosso a Quartu Sant’Elena. La struttura è chiusa da anni, sul tetto la “i” nera su sfondo giallo è l’unica testimonianza di informazioni turistiche che ormai, da tempo, non fornisce più nessuno. Ma ora arriva il via libera dal Comune a un intervento di riqualificazione molto importante: 60mila euro per un restyling e una messa in sicurezza totale, come conferma il vicesindaco Tore Sanna: “È esteticamente bello ed è importante poterlo riutilizzare. L’uso sarà a nostro carico, quindi dovrà diventare un centro polifunzionale, non solo dedicato alle informazioni turistiche”, afferma Sanna. “C’è una penuria di stabili dedicati a ospitare i nostri servizi e spazi di aggregazione per la vasta comunità quartese che vive sulla costa”.

E allora, a lavori ultimati, “potremo far lavorare, direttamente dentro il centro informazioni, un impiegato comunale che, da remoto, fornirà i servizi anagrafici e altri servizi ai cittadini”. Ma, dentro la struttura, l’intento del Comune è quello di realizzare anche la nuova “casa” “per i comitati di cittadini che vogliono riunirsi. È indispensabile che il centro sia attivo tutto l’anno”.