Un altro vasto incendio a Serramanna, a fuoco alcuni terreni coltivati: “Prima uno scoppio, poi le fiamme” racconta un imprenditore che ha l’azienda non lontano dal posto. Oltre il ponte verso Villasor, non lontano dalle abitazioni nella periferia del paese, verso le 19,30 si è alzata nel cielo una colonna di fumo nero che ha richiamato l’attenzione di tanti cittadini che sono accorsi nei paraggi dell’incendio. Sono subito partite le chiamate agli organi preposti, due mezzi antincendio sono giunti poco dopo per spegnere le fiamme, successivamente anche i vigili del fuoco. Un imprenditore del posto ha sentito da lontano uno scoppio simile a un “petardo e subito dopo le fiamme”. Non si sa ancora se i due fatti siano collegati tra loro.