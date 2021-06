Ancora sangue nelle strade sarde. La notte scorsa, un 36enne, per cause in fase di accertamento, ha perso controllo dell’auto finendo fuori strada sulla provinciale 56, nel territorio comunale di Arzachena. L’uomo è stato sbalzato fuori all’abitacolo. Nulla da fare per il giovane, inutili i tentativi di soccorso. Sul posto oltre il 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Olbia per i rilievi.

(foto vigili del fuoco)