E’ giallo a San Vero Milis, nell’oristanese: un uomo di 71 anni, in ipotermia e con addosso diverse ecchimosi e segni di violenza, è stato ritrovato con le mani legate in aperta campagna, dove ha detto di essere rimasto per due giorni. Soccorso grazie alla segnalazione di un vicino, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di San Gavino Monreale. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita, ma ha evidenti segni di aggressione, lui stesso ha raccontato di essere stato aggredito, picchiato e legato

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. I militari attendono ora di interrogarlo per capire cosa sia avvenuto.