Ultrasessantenni e non vaccinati, tornano positivi al Covid dal pellegrinaggio a Medjugorie

Una decina di positivi, di cui 5 ricoverati in gravi condizioni al Santissima Annunziata di Sassari. Tutti ultra 60enni e tutti non vaccinati, sono di rientro da un pellegrinaggio religioso a Medjugorie e, secondo quanto fa sapere l’Azienda ospedaliera di Sassari, hanno iniziato ad accusare i sintomi del Covid la settimana scorsa, appena rientrati dal viaggio religioso in Bosnia Erzegovina. I partecipanti al pellegrinaggio erano complessivamente 180. I positivi meno gravi sono stati messi in isolamento domiciliare con monitoraggio medico, i ricoverati si trovano nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale cittadino.