Ugo Cappellacci: “Litigi nel Governo per le poltrone mentre la gente aspetta i ristori, spettacolo inspiegabile”

Ugo Cappellacci a Radio CASTEDDU: “Stanno dimostrando di essere pronti a tutto e capaci di tutto con uno spettacolo che credo non sia possibile spiegare in alcun modo, perché ormai è da oltre un anno che governano insieme e probabilmente non se ne sono neanche accorti, considerato che oggi hanno bisogno di tavoli per definire un programma di governo”.

“Stanno litigando perché devono definire un programma di governo ma il problema è quello delle poltrone. Le bocche sono cucite, non parlanoassolutamente all’esterno di nomi, ma ne parlano all’interno e la gente soffre, aspetta i ristori che non sono arrivati e c’è una situazione che richiede interventi immediati.

Intanto perdono ore, giorni e settimane”.

Risentite qui l’intervista a Ugo Cappellacci del direttore Jacopo Norfo con la partecipazione di Sara Panarelli, giornalista di La Presse

