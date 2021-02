Giuseppe Cucca (Italia Viva) a Radio CASTEDDU: “Da Renzi nessun ricatto, pronti a accettare Conte”

Giuseppe Cucca senatore di Italia Viva a Radio CASTEDDU: “Noi non facciamo ricatti di nessun genere ma se non abbiamo nessuna possibilità di incidere sulle decisioni, allora stiamo all’opposizione.

Non stiamo mettendo veti su nulla, si discute in merito ai problemi, che non significa dire sempre di sì ma dare la propria opinione ed arrivare alla soluzione.

Il Mes è importante e se ci avessero dato retta dal mese di di luglio, non saremmo in queste situazioni. Anche in Sardegna, se avessimo avuto qualche denaro in più, forse, sarebbe andata meglio. Noi abbiamo detto che ci rimettiamo a quella che sarà la decisione di Mattarella: se lui riterrà che ci sarà l’opportunità di una conferma di Conte, l’accetteremo”.

Risentite qui l’intervista a Giuseppe Cucca del direttore Jacopo Norfo con la partecipazione di Sara Panarelli, giornalista di La Presse

