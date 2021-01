Ugo Cappellacci a Radio CASTEDDU: “Piano di vaccinazione come quello di Israele, in 100 giorni”

Ugo Cappellacci di Forza Italia ai microfoni di Radio Casteddu: “Proponiamo un piano di vaccinazione come quello di Israele, vaccinazioni in 100 giorni, 24 ore su 24 con il rinforzo dei mezzi per effettuarli”.

Il governo sembrerebbe pronto a tornare indietro alla decisione della Sardegna in zona arancione: “Ad oggi i parametri ritengono che l’isola deve stare nella zona gialla, quindi insistere su un braccio di ferro sarebbe ancora peggio sia per la gente che per le categorie produttive come bar e ristoranti”.

“Il governo di unità nazionale significa che tutte le forze politiche concorrono in un’azione finalizzata a salvare il paese e metterlo in condizioni di sicurezza. È una visione di parte che vede solo una componente, la maggioranza, impegnata sulla formazione di governo allargata che ha come unico scopo quello di mantenere in piedi con la compagine.

La priorità nazionale è uscire da questa situazione di emergenza.

Noi abbiamo già le nostre proposte che sono formalmente depositate sulle quali siamo pronti a discutere, sia per quanto riguarda i Ristori che il piano di vaccinazioni. Abbiamo un nostro piano, prendiamo come modello quello di Israele: vaccinazioni in 100 giorni, 24 ore su 24, se ce l’ha fatta Israele perché non può farlo anche l’Italia? Bisogna solo usare delle direttive precise in questa direzione e andare con le vaccinazioni con una diffusione capillare su tutto il territorio, utilizzare più mezzi. Se non facciamo questo non portiamo il paese fuori dal guano”.

Risentite qui l’intervista a Ugo Cappellacci del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

