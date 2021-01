Mereu a Radio Casteddu: “Disagi per i lavori della metro minimi, nuovi parcheggi al porto”

L’assessore Alessio Mereu ai microfoni di Radio Casteddu: “Sui parcheggi che vanno liberati in via Roma, l’autorità portuale ci metterà a disposizione una buona parte di parcheggi; qualche altro lo recupereremo con qualche altra soluzione nei pressi. Durante i lavori che andremo a vedere, dobbiamo immaginare, almeno per il periodo dei lavori, che i parcheggi non saranno a disposizione dei residenti. La data di inizio non si sa ancora però è imminente, stiamo parlando forse di una, due settimane, al massimo tre. Per quanto riguarda tutto quello che comporteranno questi lavori ci saranno variazioni al traffico e qualche piccolo disagio, i lavori della metro verranno effettuati a lotti per cui non si metterà a soqquadro tutta la via Roma ma partiranno con dei tratti molto brevi, questo per minimizzare i disagi dei residenti ma anche per tutti i cittadini”.

Risentite qui l’intervista a Alessio Mereu del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu https://www.facebook.com/castedduonline/videos/708520690033733/

