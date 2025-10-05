Udinese-Cagliari 1-1, la fortuna è rossoblù: due pali e due clamorosi gol falliti dai friulani.Altro passo indietro nel gioco di Pisacane, arriva un fortunoso pareggio: la rete di Borrelli illude i sardi, male Felici e Luvumbo. Un liscio di Ze Pedro regala il pareggio all’Udinese, poi Zaniolo si divora il raddoppio dopo una rovinosa caduta solitaria di Deiola. Arriva un punto che muove la classifica, e consente ai cagliaritani di raggiungere quota 8. Ma nelle ultime due gare la squadra è calata e oggi forse non meritava il punto conquistato. Pisacane fa fuori Luperto, Mina si infortuna, nel finale si rivede anche Pavoletti. la vera notizia è il primo gol in serie A di Borrelli, insieme all’esordio in campionato del talentuoso Cavuoti. Per il resto più ombre che luci, con un Palestra più defilato del solito e le solite amnesie di Deiola che nel complesso ha comunque fatto una buona partita. Ora la sosta, poi alla Unipol Domus arriva il Bologna.